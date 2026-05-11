Acque contaminate Librandi | La salute viene prima di tutto Ora verità controlli permanenti e bonifiche vere

Un nuovo allarme riguarda le falde acquifere della regione, con sostanze potenzialmente cancerogene rilevate nelle acque. Librandi ha dichiarato che la priorità è la tutela della salute, chiedendo controlli costanti e bonifiche efficaci. La questione riporta in primo piano le problematiche legate alla qualità dell’acqua, alla sicurezza alimentare e alle implicazioni per lo sviluppo economico del territorio.

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L’allarme sulle sostanze potenzialmente cancerogene rilevate nelle falde acquifere campane riporta al centro una delle questioni più delicate per il futuro del territorio: il rapporto tra salute, ambiente, sicurezza alimentare e sviluppo economico. Dai territori della Terra dei Fuochi fino all’area nord di Napoli, passando per il Casertano, l’Irpinia e l’Agro nocerino-sarnese, il tema torna con forza nel dibattito pubblico. Per Gianfranco Librandi, vicesegretario regionale di Forza Italia in Campania, il punto è chiaro: servono verità, controlli rigorosi e una strategia permanente di prevenzione, senza allarmismi ma senza alcuna sottovalutazione.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Acque contaminate, Librandi: “La salute viene prima di tutto. Ora verità, controlli permanenti e bonifiche vere” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Acque contaminate, Tridico lancia l’allarme: "Subito controlli sulle fonti dell’inquinamento"“Le risultanze dello studio condotto dalla Federico II ci restituiscono un quadro estremamente preoccupante”. Acque contaminate in Campania, il sindaco di Angri sporge denuncia in ProcuraIl sindaco di Angri Cosimo Ferraioli ha sporto denuncia, chiedendo di fare chiarezza all'autorità giudiziaria, dopo la richiesta urgente inviata...