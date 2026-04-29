Sempre più frequentemente, soprattutto tra la Gen Z, si condivide la linea della quiet ambition: un atteggiamento secondo cui la salute mentale viene prima del successo. Nonostante all’interno della nostra società la reputazione è volutamente ricercata, il buon senso ci tocca sempre più da vicino. L’equilibrio tra salute mentale e tempo libero conquista il primo posto nella scala gerarchica. Siamo testimoni di visual in cui si esalta la libertà di vivere la vita e godersi i momenti, con l’obiettivo di condividere a macchia d’olio questo pensiero. Da dove nasce la pratica della quiet ambition?. L’era del lavoro sacrificante prima e quella dei social media dopo, sono state le cause scatenanti dell’importanza di un benessere mentale che viene prima del successo.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - La salute mentale viene prima del successo: “Quiet ambition”

Hustle Culture vs Mental Health: When Productivity Becomes the New Burnout

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