Gelato confezionato tra fake news sostenibilità e solidarietà | a Roma nasce l’Happy Stecco Day

Notizia in breve

A Roma si tiene la prima edizione dell’Happy Stecco Day, evento dedicato al gelato confezionato. La manifestazione si concentra su temi di sostenibilità, innovazione e risposte alle nuove esigenze alimentari, cercando di cambiare l’immagine tradizionale del prodotto. Durante l’evento vengono affrontate anche questioni legate alle fake news e alla solidarietà, con iniziative e approfondimenti sul settore del gelato confezionato.