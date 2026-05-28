Gelato confezionato tra fake news sostenibilità e solidarietà | a Roma nasce l’Happy Stecco Day

Da funweek.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Roma si tiene la prima edizione dell’Happy Stecco Day, evento dedicato al gelato confezionato. La manifestazione si concentra su temi di sostenibilità, innovazione e risposte alle nuove esigenze alimentari, cercando di cambiare l’immagine tradizionale del prodotto. Durante l’evento vengono affrontate anche questioni legate alle fake news e alla solidarietà, con iniziative e approfondimenti sul settore del gelato confezionato.

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A Roma il gelato confezionato prova a riscrivere la sua immagine. Non più soltanto uno sfizio estivo o un simbolo nostalgico dell’infanzia, ma un prodotto che guarda sempre di più a sostenibilità, innovazione e nuove esigenze alimentari. Durante gli Stati Generali del Gelato Confezionato organizzati dall ’Istituto del Gelato Italiano (IGI), aziende, nutrizionisti ed esperti del settore hanno raccontato come sta cambiando uno dei prodotti più amati dagli italiani. Tra i temi centrali dell’evento c’è stata soprattutto la sostenibilità. Secondo i dati presentati durante l’incontro, oltre il 50% dell’energia elettrica utilizzata negli impianti produttivi del settore proviene già da fonti rinnovabili. 🔗 Leggi su Funweek.it

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