A Lecco il Gelato Day diventa Melody tra dolcezza solidarietà
Confartigianato Lecco rinnova anche per il 2026 la propria adesione al Gelato Day, la Giornata europea del gelato artigianale giunta alla tredicesima edizione, promossa per valorizzare il gelato artigianale e il lavoro dei maestri gelatieri di tutta Europa.L’iniziativa, istituita dal Parlamento.🔗 Leggi su Leccotoday.it
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