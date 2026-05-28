Il premier israeliano ha ordinato di espandere l’occupazione a Gaza, mirando a controllare il 70% del territorio. La mappa della zona verrà modificata con l’introduzione di una linea arancione, che delimita nuove aree sotto controllo. La riduzione dello spazio vitale comporta restrizioni per i civili, che si trovano a vivere in spazi sempre più ristretti e sotto maggiore pressione militare.

? Punti chiave Come cambierà la mappa di Gaza con l'introduzione della linea arancione?. Quali sono le conseguenze per i civili con la riduzione dello spazio vitale?. Perché questa nuova strategia viola gli accordi di tregua dello scorso ottobre?. Chi interverrà diplomaticamente dopo il superamento dei parametri concordati con gli USA?.? In Breve Controllo IDF attuale al 60% con obiettivo di espansione verso la soglia del 70%. Nuova linea arancione restringe lo spazio vitale oltre il precedente 53% della Striscia. Ultime 48 ore registrano 16 morti e 39 feriti secondo il ministero della Salute. Bilancio totale conflitti dal 7 ottobre 2023 raggiunge 72. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gaza, Netanyahu ordina l’espansione: obiettivo 70% del territorio

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