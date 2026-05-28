Gatto impallinato e ferito il comune di Santa Luce denuncia e condanna il gesto

Da pisatoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un gatto randagio è stato colpito con un colpo di arma da fuoco e ferito. Il Comune di Santa Luce ha condannato l’episodio e ha denunciato il gesto alle autorità competenti. La polizia ha avviato un’indagine per identificare il responsabile. Nessuna persona è stata ancora fermata o incriminata. La ferita dell’animale è stata medicata da un veterinario.

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Il Comune di Santa Luce condanna con fermezza un grave episodio di crudeltà avvenuto nei confronti di un gatto randagio. Il tutto è avvenuto nei giorni scorsi, come racconta sul proprio profilo Facebook in un posto di ieri, 27 maggio. L'animale sarebbe stato impallinato con più colpi. Forse. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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