Gatto impallinato e ferito il comune di Santa Luce denuncia e condanna il gesto

Notizia in breve

Un gatto randagio è stato colpito con un colpo di arma da fuoco e ferito. Il Comune di Santa Luce ha condannato l’episodio e ha denunciato il gesto alle autorità competenti. La polizia ha avviato un’indagine per identificare il responsabile. Nessuna persona è stata ancora fermata o incriminata. La ferita dell’animale è stata medicata da un veterinario.