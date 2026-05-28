Gatto ferito da colpi ad aria compressa il Comune presenta denuncia
Un gatto è stato ferito da colpi di aria compressa e il Comune ha presentato denuncia. L’episodio è avvenuto a Santa Luce, in provincia di Pisa, il 28 maggio 2026. La denuncia è stata fatta per tutelare l’animale e contrastare il gesto violento. La polizia sta indagando per identificare il responsabile. La comunità condanna l’atto e chiede misure contro la crudeltà sugli animali.
Santa Luce (Pisa), 28 maggio 2026 – “Un atto di crudeltà inaudita che la nostra comunità non può tollerare”. Con queste parole il Comune di Santa Luce annuncia la decisione di sporgere denuncia dopo il ritrovamento di un gatto randagio gravemente ferito e colpito da numerosi pallini, probabilmente esplosi con un’arma ad aria compressa. L’episodio, avvenuto nei giorni scorsi, scuote il paese e riaccende l’attenzione sul tema della violenza contro gli animali. Secondo quanto riferisce l’amministrazione comunale, il gatto, un maschio non appartenente alla colonia felina comunale, è stato soccorso grazie all’intervento di una dipendente del Comune. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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