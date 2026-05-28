gatto ferito da colpi ad aria compressa il comune presenta denuncia

Notizia in breve

Un gatto è stato ferito da colpi di aria compressa e il Comune ha presentato denuncia. L’episodio è avvenuto a Santa Luce, in provincia di Pisa, il 28 maggio 2026. La denuncia è stata fatta per tutelare l’animale e contrastare il gesto violento. La polizia sta indagando per identificare il responsabile. La comunità condanna l’atto e chiede misure contro la crudeltà sugli animali.