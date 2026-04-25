Roma spara al corteo del 25 aprile e fugge | coppia ferita da colpi di pistola ad aria compressa

Durante la celebrazione del 25 aprile a Roma, due persone sono state ferite da colpi di pistola ad aria compressa durante un corteo. Un uomo ha aperto il fuoco e poi si è dato alla fuga. Il sindaco della città ha commentato l’accaduto definendolo un fatto inquietante, in particolare perché si è verificato in una giornata simbolo dei valori democratici. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto per identificare il responsabile.

“Un fatto inquietante, che colpisce una giornata simbolo per i valori democratici del nostro Paese“. E’ netta la condanna del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, che commenta lo sconvolgente fatto che sta scuotendo politica e società civile nel giorno dellaFesta della Liberazione. Si diffonde il panico invia delle Sette Chiese, si cerca di comprendere cose sia accaduto quando si sentono quegli scoppi ben distinti nel vocare e cantare diffuso. Quindi, l’annuncio che arriva direttamente dal palco montato alparco Schusterdove confluiva il corteo per celebrare il 25 aprile: “Attenzione, hanno sparato a due nostri compagni con una pistola ad aria compressa.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Roma, spara al corteo del 25 aprile e fugge: coppia ferita da colpi di pistola ad aria compressa Notizie correlate Roma: colpi di pistola ad aria compressa durante il corteo del 25 aprile. Ferita una coppiaAGI - Una donna e un uomo sono rimasti feriti dai colpi di una pistola a piombini, mentre erano nell'area di Parco Schuster, vicino alla Basilica di... Roma, spari al corteo del 25 aprile: una coppia ferita da pistola ad aria compressa al parco SchusterMomenti di panico a Roma questa mattina vicino al Parco Schuster dove, al termine della manifestazione per il 25 aprile, due persone sono state... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: A Genova funzionaria della Procura Avs spara a zero sul raduno degli alpini Sporcano bevono e fanno casino. Roma, spari ad aria compressa dopo corteo 25 aprile: feriti due iscritti all'AnpiLeggi su Sky TG24 l'articolo Roma, spari ad aria compressa dopo corteo 25 aprile: feriti due iscritti all'Anpi ... tg24.sky.it Spari al corteo del 25 aprile a Roma: coppia ferita da tre colpi di pistola da softair, caccia a un uomo con casco e giubbotto mimeticoMomenti di panico questa mattina vicino al Parco Schuster dove, al termine della manifestazione per il 25 aprile, due iscritti all'Anpi che avevano partecipato al corteo sono ... ilmessaggero.it