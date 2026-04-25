Roma | colpi di pistola ad aria compressa durante il corteo del 25 aprile Ferita una coppia

Durante il corteo del 25 aprile nell’area di Parco Schuster, vicino alla Basilica di San Paolo a Roma, una donna e un uomo sono stati feriti da colpi di pistola a piombini. L'incidente si è verificato al termine della manifestazione e i feriti sono stati soccorsi sul posto. La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili dell’accaduto.

AGI - Una donna e un uomo sono rimasti feriti dai colpi di una pistola a piombini, mentre erano nell'area di Parco Schuster, vicino alla B asilica di San Paolo, a Roma, al termine della manifestazione per il 25 aprile. Secondo quanto riferito a esplodere i colpi due persone su un motociclo che poi sarebbero fuggite via. Sul posto la Digos e i poliziotti del commissariato San Paolo. Indagini in corso. Le escoriazioni sarebbero lievi. Secondo gli organizzatori del corteo per la Festa della Liberazione, i due avevano al collo il fazzoletto dell'Anpi. Tensioni al corteo di Roma Momenti di tensione al corteo del 25 aprile, a Roma, quando alcuni manifestanti con bandiere ucraine sono stati cacciati e spinti al grido "Via i fascisti dal corteo".🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Roma: colpi di pistola ad aria compressa durante il corteo del 25 aprile. Ferita una coppia Notizie correlate Roma, spari al corteo del 25 aprile: una coppia ferita da pistola ad aria compressa al parco SchusterMomenti di panico a Roma questa mattina vicino al Parco Schuster dove, al termine della manifestazione per il 25 aprile, due persone sono state... Roma, spari al corteo del 25 aprile: coppia ferita da pistola ad aria compressa al parco Schuster. In fuga due persone su uno scooterMomenti di panico questa mattina vicino al Parco Schuster dove, al termine della manifestazione per il 25 aprile, due persone sono state colpite con... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Colpi di pistola contro il tiktoker Damiano Sartori: arrestato 35enne per tentato omicidio; Agguato in strada, gambizzato titolare di una sala scommesse; Imprenditore gambizzato a Roma mentre rientra a casa. Non ho litigato con nessuno: tre in fuga sulla Peugeot; Agguato a Casal Lumbroso: imprenditore ferito a colpi di pistola. Roma, colpi di pistola ad aria compressa al corteo del 25 aprile, feriti marito e moglieDue coniugi sono stati feriti mentre si allontanavano dall'area verde del parco Schuster, a Roma, dove erano in corso gli interventi conclusivi della manifestazione ... fanpage.it Colpi di pistola ad aria compressa a Roma contro due iscritti all'Anpi, ferita una coppiaA quanto si apprende due iscritti all'Anpi, con il fazzoletto dei partigiani al collo, erano in cerca di un bar a via della delle Sette chiese, a Roma, vicino alla piazza della manifestazione per il 2 ... ansa.it Il Gran Premio della Liberazione è uno degli eventi sportivi più rappresentativi di Roma Capitale. Nato il 25 aprile 1946, nel segno della rinascita del Paese, è diventato nel tempo una competizione ciclistica di rilievo internazionale e un simbolo dei valori - facebook.com facebook #25Abr Buon 25 aprile cara Roma! Foto Roma x.com