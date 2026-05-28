Gattini abbandonati in strada a Carbonara l' appello per l' adozione | Ora cercano casa

In diverse zone di Bari e della provincia, gattini sono stati trovati abbandonati in strada, spesso in scatole di cartone o sacchetti di plastica. Le autorità e le associazioni animaliste hanno lanciato un appello per l’adozione di questi esemplari, che ora cercano una famiglia. La situazione si ripete, evidenziando un problema di abbandono di animali giovani. Non sono stati segnalati interventi specifici o indagini in corso al momento.

Continua, a Bari e in provincia, la terribile pratica dell'abbandono di gattini in strada, lasciati in scatole di cartone o buste di plastica. L'ultimo caso è segnalato dal Nogez, Comando provinciale delle guardie ecozoofile: sette cuccioli sono stati ritrovati e salvati nel quartiere Carbonara. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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