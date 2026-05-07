I fratellini Cristian e Isotta due gattini di sette mesi cercano casa

Cristian e Isotta sono due gattini di circa sette mesi che cercano una nuova famiglia. Isotta si mostra molto socievole e affettuosa, mentre Cristian, un gattone bianco e nero, ha avuto un passato di adozioni e rientri. Dopo un periodo di ambientamento, Cristian si dimostra affettuoso e tranquillo. Entrambi sono disponibili per essere adottati e trovano una casa dove poter vivere sereni.

Cristian e Isotta sono due fratellini di circa 7 mesi in cerca di una famiglia. Isotta è socievole e molto coccolona, Cristian era stato adottato da alcuni mesi e poi riportato, è un bel gattone anche lui bianco e nero, timido inizialmente ma che una volta inserito e ambientato diventa un amante.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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