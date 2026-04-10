Gattini abbandonati l' appello dell' assessore Latini | Non portateli via Cosa fare se si trovano i cuccioli

Con l’arrivo della primavera aumentano le segnalazioni di gattini abbandonati nelle aree della città. L’assessore Latini ha invitato i cittadini a non portare via i cuccioli trovati, sottolineando l’importanza di rispettare le indicazioni delle autorità. In caso di ritrovamento, si consiglia di contattare le associazioni di tutela animale o i servizi competenti per un intervento adeguato. La stagione porta con sé anche questa problematica legata alla tutela degli animali.

ANCONA- Con l’arrivo della primavera si moltiplicano le segnalazioni di ritrovamenti di cucciolate di gatti sul territorio comunale. Non sempre, però, intervenire portando via i piccoli è la scelta migliore per la loro sopravvivenza. Il Comune di Ancona, desidera informare i cittadini sulle. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Cinque gattini uccisi e abbandonati in un cassonetto a Livigno: si indagaCinque gattini di pochi giorni di vita sono stati ritrovati morti all’interno di un cassonetto dell’indifferenziata in via Bork a Livigno.

Ex Commissariato e Villetta Cristina 'abbandonati': appello a sindaco e assessoreDa oltre un decennio l’ex Palazzo del Commissariato della Polizia di Stato, situato in piazza Mazzini a Santa Maria Capua Vetere, e la limitrofa...

Temi più discussi: Tre gatti gettati in un sacco del carbone, uno è sopravvissuto; Nocera, gattini gettati in un sacco di carbone uno sopravvive; Cucciolo di Labrador e gatto in fin di vita salvati a Pasqua: La nuova rete per la tutela degli animali funziona; A Brescia vivono 22.336 cani e 14.364 gatti.

Nocera Superiore, gattini abbandonati in un sacco: uno solo sopravvive, scatta l’appelloUn episodio di forte impatto emotivo colpisce la comunità di Nocera Superiore, dove un imprenditore locale ha denunciato un grave caso di abbandono di animali. agro24.it

Trovata cucciolata di gattini. L’appello dellassociazione Cuori Randagi odv di Presicce-AcquaricaLo scorso 28 marzo, presso il cimitero di Presicce-Acquarica, è stata rinvenuta una cucciolata di 4 gattini di pochi giorni abbandonati all'interno di una ... corrieresalentino.it

ATTENZIONE 3 GATTINI DI 2 SETTIMANE ABBANDONATI A S. EGIDIO MONTE ALBINO SI CERCA BALIA URGENTE - facebook.com facebook