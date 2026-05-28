Gasperini chiama Scamacca alla Roma | D’Amico prepara l’assalto all’Atalanta e fissa tre grandi obiettivi sulla trequarti

La Roma ha ripreso i contatti di mercato per acquistare Scamacca, considerato dal tecnico Gasperini un obiettivo prioritario per rinforzare l’attacco. D’Amico sta preparando l’assalto all’Atalanta, con tre obiettivi principali per il reparto trequarti. La trattativa riguarda la possibile cessione di Scamacca, senza ulteriori dettagli sui tempi o le cifre coinvolte. Nessuna decisione ufficiale è stata ancora comunicata.

La Roma ha riattivato i canali di mercato per assicurarsi le prestazioni sportive di Gianluca Scamacca, obiettivo prioritario del tecnico Gian Piero Gasperini per rinforzare il reparto avanzato in vista della prossima stagione agonistica. Come rivelato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, l’interesse del club capitolino per il centravanti azzurro ha radici profonde e precede la recente nomina di Tony D’Amico alla guida della direzione sportiva. L’allenatore di Grugliasco aveva già tentato di portare il calciatore nella Capitale un anno fa, avviando i primi colloqui diretti per illustrargli il progetto tecnico, e adesso è tornato alla carica chiedendo alla dirigenza uno sforzo concreto per regalargli un attaccante fisico, tecnico e dominante, capace di integrarsi al meglio nei suoi collaudati schemi tattici. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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