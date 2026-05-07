Roma assalto a Scamacca | Gasperini vuole il bomber

La Roma sta lavorando per rafforzare il reparto offensivo, puntando a un nuovo attaccante nel prossimo mercato. La società ha mostrato interesse per un calciatore che attualmente è nel mirino di altre squadre e si prepara a sostituire alcuni giocatori di primo piano che potrebbero lasciare il club. Nei prossimi giorni, si attendono sviluppi sulla trattativa, mentre le operazioni si intensificano per completare il rafforzamento dell’attacco.

La Roma accelera sul mercato degli attaccanti per ridisegnare un reparto avanzato che, nelle prossime settimane, perderà pezzi da novanta. Con le valigie ormai pronte per Dovbyk e Ferguson, entrambi destinati a lasciare il club giallorosso, la dirigenza ha individuato in Gianluca Scamacca il profilo ideale da affiancare a Malen per la prossima stagione. La manovra, nata sotto l’esplicita spinta tecnica di Gasperini, segna l’inizio di una profonda ristrutturazione del pacchetto offensivo a disposizione del tecnico, intenzionato a puntare su un usato sicuro che conosce già alla perfezione i suoi schemi e i ritmi del campionato italiano. Secondo quanto riportato dal portale specializzato tmw.🔗 Leggi su Sololaroma.it Notizie correlate Roma, assalto a Carlos Augusto: Gasperini vuole il jolly dell’InterLa Roma di Gian Piero Gasperini avvia la rivoluzione totale sulle corsie esterne, mettendo nel mirino Carlos Augusto come colpo prioritario per la... Bologna-Roma, Gasperini non può sbagliare l'ultimo assalto Champions: il pronosticoTrafserta delicatissima per i giallorossi, turbati anche dal caso Ranieri: per mantenere viva la speranza del quarto posto, servono tre punti La... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Atalanta senza energie, battuta 3-2 a Cagliari, ora l’Europa è davvero lontanissima; Resta solo la Conference. Dea, Scamacca non basta; Ribaltone Atalanta: il centrocampo è da rifare, la Roma di Friedkin pronta a scippare Scamacca. Atalanta, sabato contro la Roma l’ex di turno Scamacca a guidare l’attaccoBergamo, 15 aprile 2026 – Sabato sera nella sfida-spareggio per l’Europa League all’Olimpico contro la Roma (ore 20.45) l’Atalanta dovrebbe tornare a schierare dal primo minuto Gianluca Scamacca, uno ... ilgiorno.it Roma-Atalanta: chi gioca gioca e chi no. Le ultime su Mancini, Wesley, Koné, Pisilli, Pellegrini, Raspadori, De Ketelaere, Scamacca e KrstovicSabato sera all'Olimpico si gioca l'anticipo della 33sima giornata di Serie A tra Roma e Atalanta. I giallorossi, attualmente sesti, puntano ancora al quarto posto che varrebbe la qualificazione in ... calciomercato.com Il numero 1 del mondo è arrivato a Roma ed è pronto a dare la caccia all’unico Masters 1000 che manca alla sua bacheca - facebook.com facebook Weekend a Roma: 16 eventi da non perdere sabato 9 e domenica 10 maggio ift.tt/A0qolws x.com