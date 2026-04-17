Nelle ultime settimane sono circolati diversi nomi per la panchina, tra cui Gasperini, D’Amico e Scaroni, ma nessuno ha convinto pienamente i tifosi. Nel frattempo, il Milan ha deciso di puntare sul progetto dell’Atalanta, senza effettuare grandi rivoluzioni. La scelta di un nuovo allenatore non ha ancora avuto conferme ufficiali, e le trattative continuano a tenere banco tra le voci di mercato.

Nelle ultime settimane il futuro di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan è tornato in discussione. Tra la tentazione Nazionale, i problemi con l'amministratore delegato Giorgio Furlani e l'obiettivo Champions League a rischio, il destino del tecnico rossonero non è più così certo. Se Allegri dovesse saltare, il nome più 'caldo' per sostituirlo sembrerebbe essere quello di Vincenzo Italiano. In caso di addio del direttore sportivo Igli Tare (anch'egli in bilico), invece, si vocifera di un interesse per Tony D'Amico, attuale ds dell'Atalanta. Nomi che certamente non scaldano la piazza e che continuano sulla linea di ridimensionamento di un club con sette Champions in bacheca come il Milan.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Italiano, Gasperini, D’Amico, Scaroni… nomi e obiettivi mediocri. Milan progetto Atalanta

ITALIANO, GASPERINI, D’AMICO, SCARONI… NOMI E OBIETTIVI MEDIOCRI MILAN PROGETTO ATALANTA

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