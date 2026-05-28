Garlasco telefoni cambiati e incontri lontano da occhi indiscreti | così Andrea Sempio avrebbe tentato di sfuggire alle intercettazioni

Secondo le intercettazioni depositate dalla Procura di Pavia, Andrea Sempio avrebbe cambiato telefono e organizzato incontri in luoghi isolati per evitare intercettazioni. Le conversazioni rivelano tentativi di eludere le verifiche delle forze dell’ordine, con spostamenti e incontri lontano da occhi indiscreti. I dettagli emergono dai filtri delle registrazioni ascoltate dagli inquirenti, che continuano a monitorare le comunicazioni legate al caso.

Nelle nuove carte depositate dalla Procura di Pavia emergerebbe la forte preoccupazione della famiglia Sempio per eventuali intercettazioni telefoniche e ambientali nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. Gli investigatori avrebbero documentato conversazioni e comportamenti ritenuti indicativi del tentativo di evitare controlli da parte degli inquirenti. Come riporta Il Messaggero, tra gli episodi finiti agli atti compare l'attivazione di una nuova utenza telefonica da parte di Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, avvenuta il 28 maggio 2025 a Vigevano., Poco dopo aver ottenuto il nuovo numero, la donna avrebbe contattato il marito Giuseppe spiegandogli: "È il nuovo numero". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Garlasco, l'intercettazione ambientale che incastra Andrea Sempio - Ore 14 del 07/05/2026

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