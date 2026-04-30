La Procura di Pavia ha convocato Andrea Sempio per un confronto, segnando l'ultimo passo prima della chiusura delle indagini. Secondo le risultanze raccolte, l’accusa ritiene che Sempio sia coinvolto nell’omicidio di Chiara Poggi. Nel frattempo, si parla anche di un risarcimento di una somma di denaro destinata ad Alberto Stasi, coinvolto in un procedimento legale correlato.

L’invito a comparire in Procura a Pavia per Andrea Sempio rappresenta l’ultimo atto prima della chiusura definitiva delle indagini. Indagini che, secondo i pm, hanno condotto ad un’unica, tremenda, ricostruzione del delitto di Garlasco. Il 13 agosto del 2007 Sempio avrebbe ucciso Chiara Poggi “ a seguito del rifiuto del suo approccio sessuale ”. (ANSA FOTO) – Notizie.com Un omicidio compiuto con le aggravanti della crudeltà e dei futili motivi. I procuratori coordinati da Fabio Napoleone ne sono ormai convinti: ad uccidere la 26enne è stato l’amico di suo fratello e non l’allora fidanzato, Alberto Stasi, al momento unico condannato a sedici anni di carcere per l’omicidio.🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Garlasco, la Procura è certa: così Andrea Sempio avrebbe ucciso Chiara Poggi. Ecco a quanto ammonterebbe il risarcimento per Alberto Stasi

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