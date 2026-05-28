Garlasco rinvio a giudizio per Sempio in arrivo la difesa | Perizia sul Dna vale zero Andrea parlerà solo a processo

Notizia in breve

Un avvocato difensore ha dichiarato che la perizia sul DNA non ha valore e che il suo assistito parlerà solo in tribunale. La Procura di Pavia ha rinviato a giudizio Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi nel caso Garlasco. La difesa contesta le accuse e ha annunciato che il 38enne si avvarrà del diritto di parlare solo in sede processuale.