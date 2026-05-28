Garlasco rinvio a giudizio per Sempio in arrivo la difesa | Perizia sul Dna vale zero Andrea parlerà solo a processo
Un avvocato difensore ha dichiarato che la perizia sul DNA non ha valore e che il suo assistito parlerà solo in tribunale. La Procura di Pavia ha rinviato a giudizio Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi nel caso Garlasco. La difesa contesta le accuse e ha annunciato che il 38enne si avvarrà del diritto di parlare solo in sede processuale.
Liborio Cataliotti, avvocato difensore di Andrea Sempio insieme alla collega Angela Taccia, cerca di smontare le accuse della Procura di Pavia, che indagano il 38enne per l'omicidio volontario aggravato di Chiara Poggi nell'ambito del caso Garlasco. "Cosa dovrebbe mai spiegare una persona che non c’. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Garlasco, la Procura chiederà il rinvio a giudizio per Sempio - FarWest 28/04/2026
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