A Garlasco, entro 90 giorni sarà completata una perizia informatica che potrebbe essere decisiva per il procedimento in corso. La Procura ha richiesto l’analisi e deciderà se archiviare il caso o rinviarne a giudizio l’indagato. Gli investigatori attendono i risultati, che potranno chiarire aspetti fondamentali dell’indagine in corso. La decisione finale spetterà alle autorità giudiziarie.

La nuova perizia informatica richiesta dagli investigatori e disposta dalla Procura potrebbe infatti fornire elementi chiave per comprendere cosa Chiara Poggi avrebbe scoperto, la sera del 12 agosto 2007, sul computer dell’allora fidanzato Mancano quasi 90 giorni all’arrivo della perizia info. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, entro 90 giorni in arrivo perizia informatica decisiva, da pm decisione su archiviazione o rinvio a giudizio Sempio

