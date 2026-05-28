Garlasco richiesta di processo per Andrea Sempio in arrivo | la difesa ha depositato le consulenze ultime news in diretta

Il 28 maggio 2026, gli avvocati di Andrea Sempio hanno depositato le consulenze di parte nel procedimento legale relativo al delitto di Garlasco. La richiesta di processo nei confronti dell’indagato è in fase di definizione. La difesa ha presentato i documenti senza ulteriori dettagli pubblici. La procedura prosegue ora con le valutazioni da parte del giudice.

Nuovi sviluppi oggi 28 maggio 2026 per il caso del delitto Garlasco. Gli avvocati di Andrea Sempio hanno depositato le consulenze di parte. Potrebbe arrivare già oggi la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Garlasco, cosa ha fatto Andrea Sempio la mattina del 13 agosto 2007 - Ore 14 Sera 24/04/2026

Notizie e thread social correlati

Delitto di Garlasco, la difesa di Sempio deposita le consulenze su dna e impronta: “Andrea ha il 44 di piede”La difesa di Andrea Sempio ha depositato in procura consulenze su DNA e impronte digitali, sostenendo che Sempio avrebbe un piede con una taglia 44.

Garlasco, la difesa di Sempio deposita consulenze su impronta 33 e Dna: “Andrea ha il 44 di piede”La difesa di Andrea Sempio ha depositato nuove consulenze tecniche nell’ambito dell’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi.

Temi più discussi: Omicidio Garlasco, ex legali Stasi chiedono 116mila euro di danni a ex avvocato Sempio; Andrea Sempio, i consulenti: Dna sulle unghie di Chiara Poggi non prova aggressione; Blog | L'equivoco su Garlasco che si finge di ignorare: un processo a Sempio non implica la revisione per Stasi; Caso Garlasco, furia del padre di Sempio, Andrea è innocente, vittima di una vigliaccata.

Caso #Garlasco, gli ex legali di Alberto #Stasi chiedono 116mila euro di danni a Massimo #Lovati, ex avvocato di Andrea #Sempio. Al centro del procedimento per diffamazione le frasi sulla presunta manipolazione delle indagini. Si va a processo il 14 sette x.com

Garlasco, le intercettazioni choc di Andrea Sempio: In procura sono tutti corrotti. La Taccia... reddit

Garlasco, richiesta di processo per Andrea Sempio in arrivo: la difesa ha depositato le consulenze, ultime news in direttaÈ attesa per oggi la richiesta di rinvio a giudizio per Andrea Sempio. L'uomo è l'unico indagato nell'inchiesta aperta dalla Procura di Pavia dopo quasi vent'anni dalla morte della 26enne Chara Pioggi ... fanpage.it

Garlasco, ex legali Stasi chiedono 116mila euro di danni all'ex avvocato di Sempio LovatiLeggi su Sky TG24 l'articolo Garlasco, ex legali Stasi chiedono 116mila euro di danni all'ex avvocato di Sempio Lovati ... tg24.sky.it