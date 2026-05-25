La difesa di Andrea Sempio ha depositato in procura consulenze su DNA e impronte digitali, sostenendo che Sempio avrebbe un piede con una taglia 44. Questi documenti arrivano come risposta alle conclusioni dei magistrati, che indicano Sempio come possibile autore dell’omicidio di Chiara Poggi. L’indagine si concentra ora sui risultati delle analisi, che potrebbero mettere in discussione le ipotesi accusatorie.

Andrea Sempio non è l’autore del delitto di Garlasco: lo dimostrerebbero le consulenze che la difesa dell’indagato per l’omicidio di Chiara Poggi hanno depositato alla procura di Pavia in risposta alle conclusioni dei magistrati che ritengono Sempio autore del delitto. I legali Liborio Cataliotti e Angela Taccia hanno presentato la consulenza dattiloscopica sull’impronta 33, il supplemento genetico sul Dna trovato sulle unghie della vittima di Garlasco, la consulenza sulle impronte di piede e la “memoria con produzioni documentali per contestualizzare i soliloqui. Non depositiamo ancora quella personologica perché riteniamo non utilizzabile ai fini di prova quella del Racis (la depositeremo solo se quella del Racis venisse ritenuta utilizzabile al fine di prova)”. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Delitto di Garlasco, la difesa di Sempio deposita le consulenze su dna e impronta: “Andrea ha il 44 di piede”

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Garlasco, la difesa di Sempio deposita consulenza

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