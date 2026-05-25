Garlasco la difesa di Sempio deposita consulenze su impronta 33 e Dna | Andrea ha il 44 di piede

Da thesocialpost.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La difesa di Andrea Sempio ha depositato nuove consulenze tecniche nell’ambito dell’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi. Tra i documenti, ci sono analisi sull’impronta numero 33 e sul DNA, con una precisazione: l’impronta appartiene a una persona con un piede di 44. La mossa mira a contestare le prove raccolte dall’accusa.

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Nel nuovo capitolo dell’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi, la difesa di Andrea Sempio accelera sul fronte tecnico e peritale, depositando una serie di consulenze che puntano a mettere in discussione gli elementi raccolti dall’accusa. L’indagato per omicidio aggravato è al centro di un lavoro difensivo articolato che coinvolge analisi dattiloscopiche, genetiche, medico-legali e ricostruzioni della scena del crimine. Le nuove produzioni documentali vengono trasmesse alla Procura di Pavia in via telematica e rappresentano, secondo i legali, un passaggio decisivo per confutare le conclusioni dei consulenti nominati dagli inquirenti. Leggi anche: Garlasco, Sempio “non sarà condannato per femminicidio”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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Garlasco, la difesa di Sempio deposita consulenza

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