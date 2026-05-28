Nel programma La vita in diretta viene fatta ascoltare un’intercettazione a Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio. La donna, al telefono con un’amica, si sfoga in merito alle condizioni psicofisiche del figlio. Si dice preoccupata per la perdita di capelli, il fatto che stia prendendo peso e in generale l’effetto che questa attenzione sta causando su di lui. Commenta anche che non troveranno nulla e che potrebbero arrivare a indagare persino lei e il cane. Intercettazione di Daniela Ferrari Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, è stata ascoltata durante una chiamata con un’amica. In questa si dice preoccupata per le condizioni di salute del figlio. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, provocazione di Daniela Ferrari mamma di Andrea Sempio: "Manca che indagano anche me e il cane"

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