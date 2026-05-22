A Garlasco, Daniela Ferrari ha affrontato nuovamente la questione legata al figlio, Andrea Sempio, e alle accuse che gli sono state rivolte. Durante un’intervista, ha dichiarato di non poter affermare con certezza che Alberto sia colpevole, lasciando spazio a dubbi sulla condanna definitiva. La donna ha espresso la sua posizione senza confermare né smentire le accuse, mantenendo una posizione di cautela riguardo alle affermazioni sulla vicenda giudiziaria.

Daniela Ferrari non è certa che Alberto Stasi sia il colpevole del delitto di Garlasco, al contempo continua a difendere il figlio Andrea Sempio che non è “la persona descritta dai capi d’accusa”. Le affermazioni della donna sono state anticipate da Dentro La Notizia e riguardano un’intervista della trasmissione Quarto Grado ai genitori del nuovo indagato per la morte di Chiara Poggi. La madre di Andrea Sempio su Alberto Stasi A una domanda di Quarto Grado, Daniela Ferrari ha risposto che “da come vedo le cose adesso, sinceramente non posso dire sicuramente ‘Stasi è colpevole’. Mi auguro che si arrivi a una verità definitiva”. Poi sul figlio, indagato nella nuova inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi ha affermato: “Ci aspettavamo che ad Andrea arrivasse un capo di imputazione pesante. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, Daniela Ferrari mamma di Andrea Sempio spiazza su Stasi: "Non posso dire che è sicuro colpevole"

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GARLASCO LETTERA MAMMA SEMPIO A STASI

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