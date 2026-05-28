La procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica per un indagato nell’ambito dell’inchiesta. I consulenti devono verificare se ci siano condizioni patologiche che possano influire sulla capacità di intendere e di volere dell’indagato. La valutazione mira a determinare l’eventuale presenza di disturbi mentali.

Il procuratore Fabio Napoleone spiega che i consulenti dovranno valutare "l'eventuale sussistenza, in capo all'indagato, di condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere" La Procura di Pavia ha disposto nuovi accertamenti nell’inchiesta sul caso Garlasco. Al. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, procura Pavia dispone la consulenza psichiatrica per Sempio: “Valutare la presenza di eventuali disturbi”

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Garlasco, la Procura di Pavia rianalizza i pc di Stasi e Poggi

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