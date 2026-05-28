Garlasco procura di Pavia dispone consulenza psichiatrica su Andrea Sempio

La procura di Pavia ha deciso di affidare una consulenza psichiatrica su Andrea Sempio per valutare le sue condizioni psichiche. L’obiettivo è determinare se ci siano aspetti patologici che possano influenzare la sua capacità di intendere e di volere. La procedura riguarda la verifica dello stato mentale dell’indagato in relazione al caso in corso. La consulenza sarà svolta da esperti incaricati di esaminare eventuali disturbi psichici e il loro possibile impatto sulle sue azioni.

La procura di Pavia ha disposto una consulenza per valutare “le condizioni patologiche idonee e incidere sulla capacità di intendere e di volere” nei confronti di Andrea Sempio. Lo si legge in una nota firmata dal procuratore Fabio Napoleone. Il consulente tecnico nominato per l’esame è professor Roberto Catanesi, medico psichiatra. Sempio è l’unico indagato nell’inchiesta bis sul delitto di Garlasco in cui ha perso la vita, il 13 agosto del 2007, Chiara Poggi.tgcom24.mediaset.it Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * . 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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GARLASCO EDIZIONE STRAORDINARIA. Consulenza psichiatrica su Andrea Sempio

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#Garlasco La Procura di Pavia ha disposto una consulenza per valutare le condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere nei confronti di Andrea Sempio indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. x.com

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