I Sempio avevano chiesto di non essere interrogati al telefono durante l’indagine sulla morte di Chiara Poggi. Nei nuovi atti dell’inchiesta bis a Garlasco, emergono segnali di ansia tra i familiari, che tentavano di evitare conversazioni telefoniche con i pm. La procura ha documentato le richieste di non essere contattati telefonicamente, evidenziando la strategia di evitare comunicazioni dirette con le autorità durante le indagini.

Nuovi atti dell’inchiesta bis su Chiara Poggi a Garlasco (2007) evidenziano l’ansia della famiglia Sempio di eludere le intercettazioni e i rapporti stretti tra Silvia Maria Sempio (sorella di Giuseppe e zia di Andrea) e Andrea Marchetto, comandante della stazione carabinieri di Garlasco all’epoca del delitto.Per i pm di Pavia, questa amicizia potrebbe aver garantito ad Andrea Sempio un atteggiamento benevolo nell’estate 2007. Emergono preoccupazioni concrete: il 28 maggio 2025 la madre Daniela attiva una nuova utenza a Vigevano e chiama il marito: "Ciao, sono io. È il nuovo numero". Giuseppe, infastidito, risponde: "No, ho detto non telefonare, perché poi magari intercettano e. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Garlasco, "non al telefono": così i Sempio cercavano di fregare i pm

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GARLASCO, LE PROSSIME TAPPE DI SEMPIO: PARLA L'AVVOCATO TAORMINA

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