Andrea Sempio rogatoria negli Usa | cosa cercavano i pm
La Procura di Pavia ha aperto un’indagine sull’omicidio di Chiara Poggi e ha richiesto una rogatoria negli Stati Uniti a giugno 2025. L’obiettivo è raccogliere informazioni su alcuni post sui social cancellati da Andrea Sempio, coinvolto nel caso. La richiesta è stata inviata a Meta, la società proprietaria delle piattaforme social, per ottenere dati utili alle indagini.
Caccia ai post social cancellati di Andrea Sempio. La Procura di Pavia, nella nuova indagine sull'omicidio di Chiara Poggi, ha attivato nel giugno 2025 una "rogatoria" negli Usa per "ottenere ulteriori informazioni presso Meta". L'obiettivo? Recuperare i contenuti del profilo Facebook che l'attuale indagato chiuse a fine febbraio 2017, dopo l'interrogatorio nella prima indagine che finì con una archiviazione. Stando a quanto spiegato dai pm negli atti, però, la rogatoria non ha consentito di riempire il vuoto informativo pregresso". Per chi indaga, il fatto che Sempio - perquisito nel maggio 2025 - non avesse "computer fissi o portatili" è una "circostanza singolare".🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
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