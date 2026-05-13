Andrea Sempio rogatoria negli Usa | cosa cercavano i pm

La Procura di Pavia ha aperto un’indagine sull’omicidio di Chiara Poggi e ha richiesto una rogatoria negli Stati Uniti a giugno 2025. L’obiettivo è raccogliere informazioni su alcuni post sui social cancellati da Andrea Sempio, coinvolto nel caso. La richiesta è stata inviata a Meta, la società proprietaria delle piattaforme social, per ottenere dati utili alle indagini.

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