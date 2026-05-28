Un audio registrato in auto riaccende il caso di Garlasco. Le intercettazioni rivelano conversazioni che coinvolgono alcune persone legate alla vicenda. La registrazione è stata acquisita nell’ambito di una nuova indagine sulla morte di Chiara Poggi. Le autorità stanno analizzando i contenuti per verificare eventuali elementi utili alle indagini. La registrazione è diventata centrale nel dibattito pubblico e nel procedimento giudiziario.

Nuovi sviluppi riportano sotto i riflettori il delitto di Garlasco e la nuova inchiesta legata alla morte di Chiara Poggi. Dopo l’avviso di conclusione delle indagini notificato ad Andrea Sempio, l’attenzione si concentra ora sulle intercettazioni ambientali registrate nelle auto di persone considerate vicine all’indagato. A far discutere, nelle ultime ore, è soprattutto una registrazione attribuita a Mattia Capra, amico storico di Andrea Sempio e Marco Poggi. Un contenuto che, tra interpretazioni e smentite, sta alimentando un confronto acceso tra investigatori, difese e opinione pubblica. Dove sono emerse le registrazioni e perché fanno rumore. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Garlasco, l’audio in auto che riaccende il caso: cosa dicono le intercettazioni

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Cataliotti: Non eravamo preparati a fare i conti con quei contenuti

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