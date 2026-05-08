Nuove intercettazioni rilasciano dettagli sul caso Garlasco, con un’intercettazione di Andrea Sempio che rivela di aver visto sangue sul luogo dell’episodio. Sempio, intercettato mentre si trovava da solo in auto, afferma di aver constatato la presenza di tracce di sangue, mentre sostiene che un’altra persona avrebbe evitato di lasciare macchie. Le conversazioni sono state pubblicate dal Corriere della Sera e fanno parte delle recenti indagini in corso.

“Quando sono andato io. il sangue c’era “: è questa, secondo quando riportato dal Corriere della Sera, una delle intercettazioni di Andrea Sempio che emerge dalla nuova indagine sul caso Garlasco. Sempio, unico indagato nella nuova indagine, ripercorre il quotidiano, parla ancora una volta da solo, in auto, nella sua Fiat Panda. L’intercettazione è del 12 maggio 2025, un mese dopo quella di aprile in cui Sempio ripercorre le presunte risposte di Chiara Poggi alle sue telefonate dei giorni prima del delitto e racconta di aver visto i video intimi di lei e Alberto Stasi. Nell’audio raccolto dagli inquirenti, Sempio mette in scena un lungo dialogo con se stesso in cui parla della “presenza di sangue in casa Poggi” mettendolo in relazione alle accuse a carico di Stasi, a oggi unico condannato per il delitto dell’ex fidanzata.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Caso Garlasco, “quando sono andato io il sangue c’era…lui ha evitato le macchie”: nuove intercettazioni di Sempio da solo in auto

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