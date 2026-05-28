A quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, la NASA ha analizzato l’impronta 33, una traccia rimasta in sospeso per anni. Ora, questa analisi potrebbe fornire nuovi elementi per il caso. La traccia, che era stata trascurata, viene riesaminata con tecnologie avanzate. Non sono stati comunicati dettagli sui risultati o sui possibili sviluppi successivi. Restano in corso le indagini per verificare eventuali connessioni con altre prove.

A quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, una traccia rimasta per anni ai margini dell’inchiesta torna improvvisamente al centro del caso. È la cosiddetta “impronta 33”, rilevata sul muro della scala dove venne trovato il corpo della giovane. Secondo le nuove analisi depositate dalla difesa di Alberto Stasi, quella traccia conterrebbe sangue e potrebbe essere attribuita ad Andrea Sempio, oggi nuovamente indagato nell’ambito delle indagini riaperte dalla Procura di Pavia. L’analisi con un software usato dalla Nasa. Per riesaminare l’impronta, i consulenti della difesa di Stasi hanno utilizzato un software normalmente impiegato dalla Nasa per l’analisi dello spettro cromatico dei corpi celesti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Garlasco, l’analisi della Nasa sull’impronta 33: “Ora la verità”

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