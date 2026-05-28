Garlasco la strategia dei Sempio per eludere le intercettazioni | dai cambi dei telefoni agli incontri in campagna

Notizia in breve

Secondo le intercettazioni depositate dalla Procura di Pavia, i Sempio avrebbero adottato diverse strategie per evitare le intercettazioni. Tra queste, il cambio frequente di telefoni e incontri in aree rurali lontano da dispositivi elettronici. Le conversazioni registrate suggeriscono tentativi di comunicazioni riservate e di elusione delle verifiche delle forze dell’ordine. Le indagini proseguono per accertare eventuali altri metodi utilizzati e per analizzare il contenuto delle comunicazioni intercettate.