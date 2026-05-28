Garlasco la strategia dei Sempio per eludere le intercettazioni | dai cambi dei telefoni agli incontri in campagna
Secondo le intercettazioni depositate dalla Procura di Pavia, i Sempio avrebbero adottato diverse strategie per evitare le intercettazioni. Tra queste, il cambio frequente di telefoni e incontri in aree rurali lontano da dispositivi elettronici. Le conversazioni registrate suggeriscono tentativi di comunicazioni riservate e di elusione delle verifiche delle forze dell’ordine. Le indagini proseguono per accertare eventuali altri metodi utilizzati e per analizzare il contenuto delle comunicazioni intercettate.
Dalle intercettazioni depositate dalla Procura di Pavia affiorerebbero nuovi dettagli sull'inchiesta bis relativa al delitto di Garlasco: la forte preoccupazione della famiglia Sempio rispetto a eventuali intercettazioni telefoniche e ambientali, cosa che avrebbe dato vita a comportamenti ritenuti ". 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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Punto per punto state ripercorrendo, con l’ausilio dei vostri professionisti, i pilastri della strategia difensiva di #Sempio Sfacciati e sfrontati. #Garlasco #Quartogrado x.com
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