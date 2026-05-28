Le indagini sulla morte di Chiara Poggi continuano con nuovi dettagli emersi dai documenti depositati dalla Procura di Pavia. Dopo l’avviso di conclusione delle indagini inviato a uno dei sospettati, si sono scoperti tentativi di eludere le intercettazioni attraverso manovre da parte di alcuni soggetti coinvolti. Le registrazioni e i documenti indicano che alcune persone avrebbero adottato strategie per evitare di essere ascoltate dalle forze dell’ordine. La Procura prosegue con le verifiche e le analisi delle evidenze raccolte.

Dopo l’avviso di conclusione delle indagini notificato ad Andrea Sempio, continuano ad emergere nuovi dettagli dalle carte depositate dalla Procura di Pavia nell’ambito dell’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi. Nelle ultime ore l’attenzione degli investigatori si starebbe concentrando soprattutto sui familiari del giovane, con una serie di conversazioni e comportamenti che sarebbero finiti sotto la lente degli inquirenti. I familiari di Andrea Sempio non risultano indagati e in questi anni hanno sempre difeso il figlio respingendo ogni accusa. Anche loro, però, sarebbero stati intercettati nell’ambito degli approfondimenti della Procura di Pavia sul delitto di Chiara Poggi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Così non sentono”. Garlasco, le manovre dei Sempio per eludere le intercettazioni

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