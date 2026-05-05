A Garlasco, il difensore di un uomo di 38 anni coinvolto in un caso di omicidio ha deciso di far eseguire un esame psicologico sull’indagato. La consulenza personale, richiesta dalla difesa, mira ad analizzare eventuali disfunzioni psichiche attraverso un test di personalità. Solo dopo aver ricevuto i risultati gli avvocati valuteranno se chiedere ai pubblici ministeri di convocare nuovamente il soggetto per un interrogatorio.

I legali del 38enne accusato dell'omicidio di Chiara Poggi hanno incaricato uno psicoterapeuta di sottoporre l'indagato all'esame sull'indole e sui tratti di personalità: solo una volta avuto l'esito gli avvocati si riserveranno di chiedere ai pm di convocare nuovamente Sempio per l'interrogatorio.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, Andrea Sempio effettuerà una consulenza personologica, test che analizza disfunzioni psichiche voluto dalla difesa

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Oltre ad Andrea Sempio saranno interrogate anche Paola e Stefania Cappa. Come riportano i social del Tg1, sono state consegnati poco fa dai carabinieri di Milano gli inviti a presentarsi per l'interrogatorio alle cugine di Chiara Poggi che saranno interrogate x.com