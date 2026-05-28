garlasco la procura dispone la consulenza psichiatrica su andrea sempio

La Procura di Pavia ha deciso di affidare una consulenza psichiatrica su Andrea Sempio nell’ambito dell’indagine sull’omicidio di Chiara Poggi. La valutazione si inserisce nelle procedure investigative in corso. La richiesta di consulenza si aggiunge ad altri accertamenti in fase di svolgimento. Al momento non sono stati resi ulteriori dettagli sulle tempistiche o sugli esiti previsti.

La Procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica nei confronti di Andrea Sempio nell'ambito dell'inchiesta sull' omicidio di Chiara Poggi. Cosa dovranno valutare i consulenti Il procuratore Fabio Napoleone spiega in una nota che i consulenti dovranno valutare: «l'eventuale sussistenza, in capo all'indagato, di condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere, con riferimento ai fatti per cui si procede e al momento della loro realizzazione; la presenza di eventuali disturbi o alterazioni di significativa rilevanza, tali da incidere sul giudizio di imputabilità, nonché il grado di correlazione con i fatti contestati; l'eventuale configurabilità di una condizione di pericolosità sociale ». 🔗 Leggi su Feedpress.me

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GARLASCO EDIZIONE STRAORDINARIA. Consulenza psichiatrica su Andrea Sempio

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