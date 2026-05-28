Il test dell’impronta 33 non sarebbe considerato una prova valida contro Sempio. La morte di Chiara Poggi non sarebbe stata né rapida né caratterizzata da una lotta prolungata. La questione riguarda la possibilità che l’impronta possa aver identificato un individuo, ma questa evidenza non sarebbe stata giudicata sufficiente per condannare. La discussione si concentra sul peso delle prove e sulla loro interpretazione nel procedimento giudiziario.

La morte di Chiara Poggi non sarebbe stata un’esecuzione rapida. Né una lotta prolungata. Quello che emergerebbe dalla rilettura tecnica dei consulenti della difesa di Andrea Sempio è qualcosa di un tantino più complesso: una sequenza frammentata di azioni, spostamenti, cadute, trascinamenti e colpi successivi. Una dinamica che, secondo gli esperti, racconta il tentativo dell’assassino di gestire il corpo, ridurre le tracce di sangue, e mettere in sicurezza l’arma prima di fuggire. Ma torniamo indietro nel tempo. Il 13 agosto 2007, Chiara, 26 anni, viene uccisa a Garlasco, nella villetta di famiglia. Per quell’omicidio, Alberto Stasi, allora fidanzato della vittima, è stato condannato in via definitiva a 16 anni, e ne ha scontati già più di dieci. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Garlasco, il nodo dell’impronta 33: perché non costituirebbe una prova contro Sempio

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