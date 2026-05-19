Nell'ambito della nuova inchiesta del delitto Di Garlasco, per gli inquirenti "l'impronta 33" è una traccia dell'assassino: inizialmente ignorata e poi rovinata dall'uso della ninidrina, la traccia sul muro a pochi passi dove fu ritrovato il corpo di Chiara Poggi, secondo la lettura delle nuove indagini sarebbe stata lasciata dall'assassino nell'atto di sporgersi per guardare quanto appena compiuto. "Partendo dal presupposto che per noi non è attribuibile ad Andrea Sempio - le parole dell'avvocato Angela Taccia - ci sono delle discrasie importanti tra l'impronta 33 e la ricostruzione secondo la nuova BPA, sembra che non sia a nostro avviso riconducibile alla scena dell'omicidio, alla scena criminis". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Garlasco, l’avvocato di Andrea Sempio sull’impronta 33: "A nostro avviso non riconducibile alla scena dell’omicidio"

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Delitto Garlasco, ultime notizie: Andrea Sempio, le gemelle Cappa in Procura - CONFIDENTIAL

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Ma con tutta questa cosa di Garlasco, Sempio e i siti di seduzione etc. Si sa se Andrea Sempio ha mai scopato? reddit

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