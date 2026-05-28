Il DNA analizzato nel caso di Garlasco non corrisponde a quello di Andrea Sempio. Gli esperti hanno descritto il risultato come un dato genetico fragile, parziale e non individualizzante, ritenendolo insufficiente a sostenere una conclusione accusatoria solida dal punto di vista scientifico. La validità delle prove genetiche è stata messa in discussione, evidenziando che il risultato non permette di identificare con certezza l’individuo coinvolto.

"Un dato genetico fragile, parziale e non individualizzante", perciò "non idoneo a fondare una conclusione accusatoria scientificamente robusta". Lo si legge nella consulenza della difesa di Andrea Sempio firmata dalla genetista Marina Baldi. Il riferimento è al Dna maschile del 37enne trovato sulle unghie di Chiara Poggi. Il documento, consegnato insieme ad altri cinque alla Procura di Pavia, sostiene che una compatibilità ritenuta così labile non sia sufficiente per provare che l'indagato abbia avuto un "contatto aggressivo" con la vittima. Al centro dell’attenzione c’è l’aplotipo Y che, per la difesa di Stasi e per i magistrati di Pavia impegnati nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, sarebbe riconducibile al profilo genetico maschile della famiglia Sempio. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Garlasco, il dna è di Andrea Sempio? "No...": può crollare l'architrave dell'accusa

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Garlasco, Andrea Sempio indagato: la nuova ricostruzione del delitto

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