A Garlasco, l'ex di Andrea Sempio ha riferito di essersi irritata quando i carabinieri hanno trovato il suo DNA sul luogo. In un’intervista, ha anche detto di aver affermato di essere stata derubata dopo quell’episodio. Nel corso delle indagini, gli inquirenti hanno chiesto alla donna chiarimenti su un appunto scritto da Sempio che menzionava il loro ultimo incontro, descrivendolo come non particolarmente positivo.

Gli inquirenti hanno chiesto alla donna spiegazioni su un appunto scritto da Sempio riguardo il loro ultimo incontro: "Non fu bellissimo. Si capiva che aveva paura le facessi qualcosa" Nelle carte della procura che accusano Andrea Sempio dell’omicidio di Chiara Poggi compare anche la testimon.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, l'ex di Andrea Sempio: "Si irritò quando i carabinieri rilevarono il suo Dna, disse che era stato derubato"

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