L’avvocata di Alberto Stasi ha dichiarato che l’ex imputato si trova tra speranza e paura, mantenendo una forte fede. Stasi, coinvolto nel processo, mostra sentimenti contrastanti, secondo quanto riferito dall’avvocata. La sua condizione emotiva è stata descritta come complessa, con momenti di speranza alternati a preoccupazioni. Nessun dettaglio aggiuntivo sul suo stato di salute o altre informazioni personali è stato reso noto.

Giada Bocellari, ospite nel talk “Mattino Cinque”, ha parlato dello stato d’animo di Alberto Stasi e degli sviluppi delle nuove indagini sul delitto di Garlasco, che ipotizzano che sia Andrea Sempio l’autore dell’omicidio di Chiara Poggi. Ha anche commentato le lettere che la madre di Sempio ha inviato al suo cliente in carcere. Infine ha ribadito che presenterà richiesta di revisione del processo in cui Stasi è stato condannato in via definitiva. Garlasco, Andrea Sempio rinviato a giudizio? Il commento di Giada Bocellari Come sta Alberto Stasi: "Mix di speranza e paura" Stasi supportato da una grande fede: le rivelazioni della legale Garlasco, Andrea Sempio rinviato a giudizio? Il commento di Giada Bocellari “Sempio sarà rinviato a giudizio? Non lo so perché non conosco le consulenze che la difesa ha depositato – ha riferito la legale -. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, Giada Bocellari svela come sta Alberto Stasi: "Speranza e paura, ha molta fede"

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GARLASCO: L'AVV. GIADA BOCELLARI A TUTTO STASI - Come Vive Alberto La Riapertura Del Caso -

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