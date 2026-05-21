Garlasco Giada Bocellari torna sui 7 indizi contro Alberto Stasi | Quello del dispenser è un' assurdità

In un nuovo intervento, l'avvocata di Alberto Stasi ha commentato alcuni degli elementi presentati durante il processo, tra cui l’indizio delle impronte lasciate sul dispenser. La professionista ha definito questa prova come priva di fondamento, sottolineando che non sarebbe affidabile per sostenere l’accusa. La discussione si è concentrata su sette indizi che, secondo la difesa, non avrebbero abbastanza peso per confermare la colpevolezza. La vicenda riguarda il procedimento giudiziario in corso a Garlasco.

Giada Bocellari, legale di Alberto Stasi, è intervenuta nel talk “Realpolitik”, parlando degli indizi che hanno portato alla condanna in via definitiva del suo assistito per il delitto di Garlasco. L’avvocata ha definito “assurdo” quello delle impronte sul dispenser. Inoltre ha commentato le lettere che la madre di Andrea Sempio ha inviato a Stasi e a sua madre. Si è espressa anche sugli scritti di Sempio trovati dagli inquirenti nel corso delle indagini. Garlasco, Giada Bocellari: "L'indizio delle impronte è assurdo" Bocellari commenta le lettere della madre di Sempio inviate ad Alberto Stasi La risposta all'avvocato di Marco Poggi Garlasco, Giada Bocellari: “L’indizio delle impronte è assurdo” “Io sono un po’ controcorrente, tendo a essere sempre molto garantista – ha esordito Bocellari -. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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Garlasco, perché i Poggi dicono che Stasi è colpevole e Sempio innocente - Vita in diretta 7/05/2026

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