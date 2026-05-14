Garlasco la scoperta degli inquirenti su Andrea Sempio | le incongruenze nelle dichiarazioni

Gli inquirenti hanno analizzato le dichiarazioni dell’indagato nel caso di Garlasco, riscontrando diverse incongruenze. Questi dettagli sono stati oggetto di approfondimenti da parte degli investigatori, che cercano di chiarire meglio le circostanze della vicenda. La situazione continua a essere al centro dell’attenzione pubblica, mentre si attendono ulteriori sviluppi e verifiche sui punti contestati.

Il caso del delitto di Garlasco torna ancora una volta al centro dell’attenzione mediatica e giudiziaria, con nuovi sviluppi che riaccendono interrogativi mai del tutto sopiti. A distanza di anni dalla condanna definitiva di Alberto Stasi, gli inquirenti continuano a scandagliare ogni dettaglio utile per chiarire eventuali zone d’ombra rimaste nella ricostruzione dei fatti. L’attenzione si concentra oggi su elementi che, riletti alla luce delle nuove indagini, potrebbero assumere un peso diverso. >> Garlasco e l’uomo trovato morto, l’annuncio choc della moglie: “Cosa aveva sul corpo” Negli ultimi giorni, infatti, la posizione di Andrea Sempio, già indagato e poi archiviato nel 2017, è tornata sotto la lente degli investigatori.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Garlasco: l'intercettazione di Andrea Sempio e gli aggiornamenti sull'omicidio di Chiara Poggi

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#Garlasco. La frase Inizio scoperta scritta da #AndreaSempio. x.com

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