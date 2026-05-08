Nel procedimento giudiziario relativo al caso di Garlasco, sono state inserite negli atti alcune intercettazioni di Andrea Sempio. In queste conversazioni si fa riferimento a un episodio di sangue nella villetta e si menzionano frasi rivolte a Chiara Poggi. Le registrazioni rivelano dialoghi in cui Sempio usa espressioni volgari e fa riferimenti diretti alla presenza di sangue durante alcune visite.

Le intercettazioni ambientali su Andrea Sempio diventano centrali nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. In auto l’indagato parlerebbe del sangue nella villetta di Chiara Poggi pronunciando la frase “Quando sono andato io c’era”. Agli atti anche altri audio attribuiti a Sempio, con epiteti poco lusinghieri rivolti direttamente alla ragazza. Garlasco, le intercettazioni Andrea Sempio, le parole su Chiara in auto Il soliloquio sul sangue La nuova ricostruzione del delitto Garlasco, le intercettazioni Le nuove intercettazioni depositate nell’inchiesta sul delitto di Garlasco aggravano il quadro investigativo attorno ad Andrea Sempio, oggi indagato dalla Procura di Pavia per l’omicidio di Chiara Poggi.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, le intercettazioni di Andrea Sempio tra "Chiara str***a" e il sangue: "Quando sono andato io c'era"

Garlasco, dopo Stasi e Sempio a quando gli altri

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