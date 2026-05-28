Il presidente della Repubblica ha reso omaggio alla camera ardente di Montecitorio per Giuseppe Gargani, deceduto a 91 anni. Gargani, figura di rilievo della Democrazia Cristiana, era conosciuto per il suo impegno nella politica italiana e irpina. La giornata è stata caratterizzata da momenti di rispetto istituzionale e cordoglio. La camera ardente è stata allestita nel capoluogo e ha visto la presenza di rappresentanti politici e cittadini.

Tempo di lettura: 2 minuti Una giornata di omaggio istituzionale e di profondo cordoglio accompagna l’ultimo saluto a Giuseppe Gargani, storico esponente della Democrazia Cristiana e protagonista della vita politica irpina e nazionale, scomparso a Roma all’età di 91 anni. Per rendere omaggio all’ex parlamentare, l’Associazione degli Ex Parlamentari della Repubblica ha allestito una camera ardente nella Sala Aldo Moro di Palazzo Montecitorio, aperta dalle 12 alle 18. In mattinata anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è recato a rendere omaggio alla salma di Gargani, figura di riferimento del cattolicesimo democratico e del garantismo parlamentare. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Gargani, il saluto di Mattarella alla camera ardente di Montecitorio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Gargani, camera ardente in Provincia e funerali al Duomo

L’ultimo saluto a Roberto Arditti, il tributo di amici e colleghi alla camera ardente: perdiamo un gigante di onestà e garboNella chiesa sconsacrata di Santa Rita da Cascia in Campitelli si è svolto l’ultimo commiato a Roberto Arditti, giornalista scomparso a 60 anni il 2...

Temi più discussi: Scomparsa Gargani, domani camera ardente a Montecitorio; Addio a Giuseppe Gargani. Un vero garantista difensore del Parlamento; Le donne della Repubblica - Ottanta anni di conquiste nelle cronache dell’Ansa (1946-2026) - Giovedì alle 11 diretta webtv - Saluto di Fontana; E’ morto Giuseppe Gargani, storico esponente della DC la vera DEMOCRAZIA CRISTIANA.

Morto a 91 anni Giuseppe Gargani, presidente dell'Associazione degli ex parlamentariE' morto a Roma, all’età di 91 anni, lo storico esponente della Dc Giuseppe Gargani, attuale presidente dell’Associazione degli ex parlamentari. Già sottosegretario alla Giustizia ed europarlamentare, ... adnkronos.com

Avellino, l'ultimo saluto a Giuseppe Gargani: venerdì i funerali in DuomoL'ultimo saluto a Giuseppe Gargani, storico esponente DC e presidente degli ex parlamentari, scomparso a 91 anni ... it.blastingnews.com