L’ultimo saluto a Roberto Arditti il tributo di amici e colleghi alla camera ardente | perdiamo un gigante di onestà e garbo

Nella chiesa sconsacrata di Santa Rita da Cascia in Campitelli si è svolto l’ultimo commiato a Roberto Arditti, giornalista scomparso a 60 anni il 2 aprile dopo un infarto. La camera ardente ha accolto numerosi amici e colleghi, che si sono avvicendati per rendere omaggio alla sua memoria. Arditti era conosciuto per la sua onestà e il garbo, caratteristiche riconosciute da chi lo ha incontrato nel corso della sua carriera.

La camera ardente per Roberto Arditti, aperta nella chiesa sconsacrata di Santa Rita da Cascia in Campitelli, ha visto un via vai di colleghi e amici di sempre avvicendarsi per tributare l’ultimo saluto al giornalista, morto a 60 anni il 2 aprile scorso, dopo essere stato colpito da un infarto. Tra i primi ad arrivare, il vicepresidente della Camera e deputato di FI Giorgio Mulè, e la capogruppo in Senato di Forza Italia Stefania Craxi. In rappresentanza del Comune di Roma, invece, c’era l’assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo, Alessandro Onorato. Il funerale sarà celebrato domani (8 aprile ndr), nella Chiesa di Sant’Ignazio di Loyola in Campo Marzio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - L’ultimo saluto a Roberto Arditti, il tributo di amici e colleghi alla camera ardente: perdiamo un gigante di onestà e garbo L’ultimo addio a Roberto Arditti, il tributo di amici e colleghi alla camera ardente: perdiamo un gigante di onestà e garboLa camera ardente per Roberto Arditti, aperta nella chiesa sconsacrata di Santa Rita da Cascia in Campitelli, ha visto un via vai di colleghi e amici... Leggi anche: Valentino, una rosa rossa per l'ultimo saluto alla camera ardente Temi più discussi: Roberto Arditti, mercoledì i funerali a Roma: orario e luogo dell'ultimo saluto; LODI Oggi la camera ardente, domani i funerali del giornalista Roberto Arditti; Roberto Arditti, martedì a Roma la camera ardente. Mercoledì i funerali del giornalista; Blanco: il nuovo album MA e il tour 2024. LODI Oggi la camera ardente, domani i funerali del giornalista Roberto ArdittiAttesi in tanti per l’ultimo saluto al professionista lodigiano, colpito martedì scorso da un infarto, mentre si trovava nella sua abitazione, nella capitale ... ilcittadino.it Aperta a Roma la camera ardente per Roberto ArdittiA dare l'ultimo saluto al giornalista, morto a 60 anni il 2 aprile scorso dopo essere stato colpito da un infarto, sono arrivati in tanti tra amici e colleghi. msn.com È morto il giornalista Roberto Arditti. Già direttore del Tempo, autore e consulente di comunicazione, figura di spicco del mondo dell’informazione e delle istituzioni. di #AntonelloVirgili x.com È morto il giornalista Roberto Arditti. Già direttore del Tempo, autore e consulente di comunicazione, figura di spicco del mondo dell’informazione e delle istituzioni. di Antonello Virgili https://opinione.it/societa/2026/04/03/antonello-virgili-addio-roberto-arditti-gi - facebook.com facebook