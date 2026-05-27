Gargani camera ardente in Provincia e funerali al Duomo
Venerdì pomeriggio si terranno i funerali nel duomo di Avellino. La camera ardente sarà allestita presso la Provincia. La salma sarà esposta prima delle esequie, che si svolgeranno nel pomeriggio. La data e il luogo sono stati comunicati ufficialmente. La cerimonia sarà pubblica e aperta alle persone che desiderano partecipare. La famiglia ha confermato i dettagli delle esequie e ringrazia per il supporto ricevuto.
Tempo di lettura: < 1 minuto Si svolgeranno venerdì pomeriggio nel duomo di Avellino i funerali di Giuseppe Gargani, scomparso a Roma all’età di 91 anni, esponente irpino di primo piano della Democrazia Cristiana che con Ciriaco De Mita, Nicola Mancino, Salverino De Vito, Ortensio Zecchino e Clemente Mastella si sarebbero affermati come classe dirigente nazionale a partire dagli anni Sessanta. La camera ardente sarà allestita a Palazzo Caracciolo, sede della Provincia di Avellino, di cui Gargani è stato presidente nel 1970 prima di essere eletto per la prima volta in Parlamento due anni dopo. Nella serata di venerdì il feretro sarà trasferito a Morra de Sanctis, il piccolo comune dell’Alta Irpinia dove Gargani era nato il 23 aprile del 1935, dove verrà tumulato dopo il rito funebre. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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