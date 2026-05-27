gargani camera ardente in provincia e funerali al duomo

Notizia in breve

Venerdì pomeriggio si terranno i funerali nel duomo di Avellino. La camera ardente sarà allestita presso la Provincia. La salma sarà esposta prima delle esequie, che si svolgeranno nel pomeriggio. La data e il luogo sono stati comunicati ufficialmente. La cerimonia sarà pubblica e aperta alle persone che desiderano partecipare. La famiglia ha confermato i dettagli delle esequie e ringrazia per il supporto ricevuto.