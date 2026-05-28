Da ieri è iniziato il restauro del mosaico del Toro rampante nella Galleria Vittorio Emanuele II. L'intervento riguarda le tessere rosa che compongono la figura, particolarmente usurate a causa delle giravolte dei visitatori che calpestano l'opera. Le tessere sono state consumate, creando un piccolo cratere nella zona dei testicoli del mosaico. Il restauro mira a ripristinare l'aspetto originale dell'opera, che si trova in uno dei luoghi più frequentati della città.

Da ieri il Toro rampante in mosaico della Galleria Vittorio Emanuele Il sarà oggetto di un restauro. A causa della continua giravolta con il tallone dei turisti che visitano Milano, le tessere rosa che compongono i suoi testicoli vengono consumate formando un piccolo cratere. "Migliaia di persone al giorno, nel corso dei due ultimi mandati, hanno compiuto il famoso gesto della giravolta sul tallone. Il punto portafortuna della Galleria si è consumato nel tempo – dichiarano gli assessori Emmanuel Conte (Demanio) e Marco Granelli (Opere pubbliche) –. L’ultimo restauro è stato nel 2017. È arrivato, quindi, il momento di restituire al mosaico della Galleria il suo aspetto originale, grazie a un intervento artigianale". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Galleria, via al restauro del toro: "Usurato per le giravolte dei turisti"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Milano, al via il restauro del toro della Galleria Vittorio Emanuele II: consumato dai turistiIl mosaico del toro rampante nella Galleria Vittorio Emanuele II di Milano è stato sottoposto a interventi di restauro a causa dei danni causati dal...

Toro rampante in Galleria, via al restauro dei testicoli consumanti dal rito scaramanticoUn toro in Galleria a Milano sarà sottoposto a restauro per i testicoli usurati da un rito scaramantico.

Temi più discussi: Milano, consumato dai turisti il Toro della Galleria: è in restauro; Milano, al via il restauro del toro della Galleria Vittorio Emanuele II: consumato dai turisti; Toro in Galleria Vittorio Emanuele, via al restauro del mosaico consumato dal rito scaramantico; Restauro al via per il Toro della Galleria: il mosaico consumato dalle giravolte dei visitatori.

Restauro al via per il Toro della Galleria: il mosaico consumato dalle giravolte dei visitatori @ComuneMI #radiolombardia #noncifermiamomai #Milano radiolombardia.it/2026/05/27/res… x.com

Galleria, via al restauro del toro: Usurato per le giravolte dei turistiDa ieri il Toro rampante in mosaico della Galleria Vittorio Emanuele Il sarà oggetto di un restauro. A causa della continua giravolta con il tallone dei turisti che visitano Milano, le tessere rosa ... ilgiorno.it

Toro rampante in Galleria, via al restauro dei testicoli consumanti dal rito scaramanticoMigliaia di turisti ogni anno compiono il rituale che assicurerebbe fortuna e l'occasione di tornare a Milano. Un artigiano specializzato sostituirà le tessere del mosaico nel punto dove la giravolta ... ilgiorno.it

Qualche film con assistenti di galleria? reddit