Deloitte caccia ai talenti | Già assunti 11 laureati

Deloitte ha annunciato di aver già assunto 11 laureati e ha avviato la selezione per la sesta edizione di Operazione Talenti, un progetto nato in collaborazione con l’Università degli Studi di Napoli Federico II. La ricerca di nuovi talenti prosegue con l’obiettivo di individuare giovani laureati da integrare nel proprio team. La procedura di selezione è iniziata ieri e continuerà nelle prossime settimane.

È partita ieri la selezione per la sesta edizione di “Operazione Talenti”, il progetto nato dalla collaborazione tra l’Università degli Studi di Napoli Federico II e Deloitte (la multinazionale che offre servizi di consulenza e revisione, presente in 150 paesi nel mondo). Un progetto che permette di conseguire una laurea triennale presso l’ateneo napoletano e al tempo stesso di avviare una carriera lavorativa in Deloitte. Il bando Il bando si è aperto ieri ma sarà possibile candidarsi fino al 26 giugno attraverso la pagina dedicata ad “Operazione Talenti - Sesta edizione” all’interno del sito di Deloitte Italy. Per coloro che verranno selezionati, i corsi previsti dall’Università Federico II sono in Ingegneria gestionale, Ingegneria informatica, Economia e commercio, Informatica e Culture digitali e della comunicazione. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Deloitte, caccia ai talenti: «Già assunti 11 laureati» Articoli correlati Leggi anche: Return Academy, caccia ai laureati: disponibili 40 posti con borsa di studio Unisa, caccia ai talenti digitali: borse di ricerca su Intelligenza Artificiale e Computer QuantisticiL’Università degli Studi di Salerno accelera con decisione sulle frontiere dell’innovazione tecnologica. Una raccolta di contenuti su Deloitte caccia ai talenti Già assunti... «Un polo per giovani talenti in Campania»«Deloitte continua a estendere e rafforzare i progetti su Napoli, sede strategica in Italia. Una priorità puntare sui talenti e sul loro futuro, rafforzando la collaborazione con ... ilmattino.it Operazione Talenti, sesta edizione: bando aperto fino al 26 giugno 2026 per 15 posti tra laurea triennale alla Federico II di Napoli e carriera professionale in DeloitteOperazione Talenti entra nella sua sesta edizione con un bando attivo a partire da oggi, 16 marzo, che consente ai giovani diplomati di candidarsi fino al 26 giugno attraverso il sito ufficiale di Del ... orizzontescuola.it