Unife il ‘Career Day’ giunge alla sua decima edizione | 100 aziende in cerca di talenti tra studenti e laureati

Il ‘Career Day’ dell’università torna al Polo Scientifico Tecnologico, in programma mercoledì 6 dalle 9. Per questa decima edizione, circa 100 aziende parteciperanno alla giornata, offrendo opportunità di incontro e colloqui a studenti e laureati. L’evento si svolge nella sede di via Saragat 1 e rappresenta un momento di confronto tra giovani in cerca di lavoro e imprese alla ricerca di talenti.

Il ‘Career Day Unife’ torna al Polo Scientifico Tecnologico (Via Saragat 1). L’evento, che si terrà mercoledì 6 dalle 9.30 alle 15, è organizzato dall'Università di Ferrara per favorire l'incontro tra le imprese e chi studia o ha studiato a Unife.Iscriviti al canale WhatsApp di.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Dalla formazione al lavoro, oltre 100 aziende alla Federico II per il Career Day StemTorna giovedì 26 marzo il Career Day dedicato alle discipline Stem dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, in programma dalle 9 alle 16... Catanzaro: 100 imprese cercano talenti al nuovo Career DayL’8 e il 9 maggio prossimi, il Polo fieristico Giovanni Colosimo di Catanzaro ospiterà la prima edizione del Career Day, un evento strategico... Aggiornamenti e contenuti dedicati Unife, al via il ’Career day’. Gli studenti e i neo laureati incontrano le imprese: Ponte col mondo del lavoroIeri è andato in scena il Career Day Unife, l’evento organizzato dall’Università per favorire l’incontro tra le imprese e chi studia o ha studiato a Unife. Un appuntamento che ha messo in contatto ... ilrestodelcarlino.it Unife, viaggio nel ’Career day’. Studenti e imprese a confronto: Un’occasione per conoscerciGrande successo per il Career Day Unife, l’evento organizzato nella giornata di ieri dall’Università di Ferrara per favorire l’incontro tra le imprese e gli studenti dell’ateneo. Il principale ... ilrestodelcarlino.it