Nasce a Taranto il Comitato Futuro Nazionale Vannacci

A Taranto si è formato ufficialmente il Comitato “Futuro Nazionale Vannacci”, promosso da Francesco Battista, ex consigliere comunale della città. Il comitato ha un codice identificativo 206 e si è costituito recentemente, coinvolgendo cittadini e rappresentanti locali. La nascita di questa organizzazione segna un passo importante nella vita politica e sociale della comunità tarantina.

Tarantini Time Quotidiano Si costituisce ufficialmente a Taranto il Comitato Costituente di Futuro Nazionale Vannacci codice 206, promosso da Francesco Battista, già consigliere comunale della città. Un’iniziativa che, sin dalla fase iniziale, ha registrato l’adesione di diverse centinaia di tesserati, posizionandosi tra le realtà più partecipate a livello nazionale nel percorso di avvio del movimento. Il comitato tarantino si caratterizza per una partecipazione significativa e per il coinvolgimento di cittadini che hanno scelto di condividere valori e obiettivi del progetto politico, contribuendo alla costruzione di una proposta che punta al radicamento territoriale e alla crescita organizzativa. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Nasce a Taranto il Comitato “Futuro Nazionale Vannacci” Articoli correlati Leggi anche: "Futuro Nazionale": nasce il primo Comitato Costituente territoriale ispirato a Vannacci Vannacci “sbarca” in Sicilia, nasce a Catania il comitato costituente di Futuro NazionaleVannacci sbarca in Sicilia: a Catania nasce il comitato costituente di Futuro Nazionale Catania è il primo polo siciliano di Futuro Nazionale, il... Vannacci lascia la lega, e fonda “Futuro Nazionale” Aggiornamenti e notizie su Futuro Nazionale Vannacci Temi più discussi: Il partito di Vannacci sbarca a Pordenone: nasce il comitato di Futuro Nazionale; Taranto, Futuro Nazionale: un gazebo per promuovere il tesseramento; Prima uscita del comitato costituente di Futuro Nazionale a Mestre; La sfida del generale Vannacci trova risposte sempre più ampie: la consigliera comunale entra in Futuro Nazionale. Vannacci, a Mestre il comitato di Futuro Nazionale. Lo slogan tra l'ispirazione a Trump e allusioni sessuali: «Già 120 tesserati, tanti giovani»VENEZIA - Lo slogan è una traduzione letterale del mantra trumpiano per eccellenza: da Make America great again a Facciamo l'Italia Grande Ancora. Ai ... ilgazzettino.it Futuro Nazionale. Ecco il comitato per VannacciNasce a Montale il comitato costituente di Futuro Nazionale, il nuovo partito di destra fondato dal generale Roberto Vannacci. Il referente del comitato è Franco Vannucci (nella foto), che ha lasciato ... lanazione.it Nasce a Taranto il comitato Futuro Nazionale Vannacci - facebook.com facebook Debutto a teatro per Il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci, porta in scena il tema della remigrazione. "E' il mio secondo atto pubblico dopo il libro". #ANSA x.com